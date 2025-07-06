İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2025 Pazar / 11 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da sezon hazırlıkları devam ediyor
Spor

Sivasspor'da sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde sürdürdü.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 19:34 - Güncelleme:
Sivasspor'da sezon hazırlıkları devam ediyor
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarının yedinci gününde tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık testine tabi tutulan futbolcular, dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Bu arada Samuel Moutoussamy de Sivas'a gelerek kamp çalışmalarına katıldı.

Sakatlığı devam eden Mehmet Albayrak ise antrenmanı takımdan ayrı düz koşu yaparak tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.