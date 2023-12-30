İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2023 Cumartesi / 18 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da teknik direktör için geri sayım!
Spor

Sivasspor'da teknik direktör için geri sayım!

Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin'in görevden ayrılmasıyla, takımın başına Bülent Uygun'un getirilmesi gündeme geldi.

IHA30 Aralık 2023 Cumartesi 21:09 - Güncelleme:
Sivasspor'da teknik direktör için geri sayım!
ABONE OL

Sivasspor'da yeni teknik direktör için geri sayım başladı. Servet Çetin ile yolları ayıran kırmızı-beyazlıların Bülent Uygun'u gündemine aldığı öğrenildi.

Sivasspor'da Servet Çetin'in istifasının ardından teknik direktör arayışları başladı.

Edinilen bilgiye göre bir dönem Sivasspor'u çalıştıran Bülent Uygun ismi ön plana çıktı. Tecrübeli teknik direktör ile ilk görüşme sağlanırken, konuyla ilgili kulüpten kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.

Bülent Uygun'un Sivasspor'a imza atması halinde Kayserispor maçında takımın başında olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.