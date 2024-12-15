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Spor

Sivasspor'da teknik direktörlük için 2 aday

Sivasspor teknik direktör Bülent Uygun ile yolları ayırmasının ardından yeni çalıştırıcı için kolları sıvadı. Kırmızı beyazlı ekibin listesinde Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan bulunuyor.

IHA15 Aralık 2024 Pazar 11:40 - Güncelleme:
Sivasspor'da teknik direktörlük için 2 aday
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Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun'un ayrılığı sonrası bu görev için Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan'ın düşünüldüğü öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya 2-0 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun istifa etti. Kırmızı-beyazlı yönetim, Uygun'un istifasını kabul ederken, bu görev için düşündüğü isimler de ortaya çıktı. Yönetim, sezonun geri kalanında takımı toparlayacak ve Süper Lig'de tutunmasını sağlayacak bir teknik direktörle anlaşmayı hedefliyor.

Yapılan değerlendirmelerde ilk etapta Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan'ın isimleri ön plana çıktı. Bu isimlerle ilk görüşmelerin yapılacağı ve anlaşma şartlarının aranacağı öğrenildi.

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