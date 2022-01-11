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Spor

Sivasspor'da Trabzonspor maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA11 Ocak 2022 Salı 17:58 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 18:00
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra geniş alan pas çalışması yaptı.

Futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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