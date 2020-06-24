İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8575
  • EURO
    7,7237
  • ALTIN
    389.212
  • BIST100
    114449
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da Yasin Öztekin şoku! Kırık tespit edildi
Spor

Sivasspor'da Yasin Öztekin şoku! Kırık tespit edildi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada Yasin Öztekin'in kaburgasında kırık tespit edildiğini ve dinlenmeye alındığını belirtti.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 20:36 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 20:36
ABONE OL

Kulübün internet sitesinden açıklama yapan Ayyıldız, orta saha oyuncusu Yasin Öztekin'in kaburgasında kırık tespit edildiğini ve dinlenmeye alındığını belirtti.

Ayyıldız, tecrübeli oyuncunun bu hafta oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçından sonra takımla çalışmalara başlamasının planlandığını aktardı.

Ligde geçen hafta İttifak Holding Konyaspor ile yapılan maçta iç yan bağlarında esneme oluşan savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Ayyıldız, futbolcunun sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin ardından yarından itibaren çalışmalara başlayacağını kaydetti.

Ayyıldız, Süper Lig'in 27. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında kasık adalesinde yırtık oluşan golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin ise tedavisinin tamamlandığını, yarınki antrenmanda yer alabileceğini belirtti.

Sezon içerisinde sağ dizinde sıvı birikmesi ve ağrı şikayeti olan orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın, 14 Mayıs'ta Kayseri'de sağ dizinden ameliyat edildiğini anımsatan Ayyıldız, "Tedavisi kulüp tesislerimizde devam eden sporcumuz, fizyoterapist eşliğinde takımımızdan ayrı olarak saha çalışmalarına başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail zulme doymuyor! 4 çocuklu aileyi evsiz bıraktı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.