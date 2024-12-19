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Spor

Sivasspor'da yeni dönem! Teknik direktör Ömer Erdoğan, takımla ilk antrenmanına çıktı

Sivasspor'a bugün imza atan teknik direktör Ömer Erdoğan takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Sivasspor'da yeni dönem! Teknik direktör Ömer Erdoğan, takımla ilk antrenmanına çıktı
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Net Global Sivasspor, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekiple bugün resmi sözleşmeye imza atan teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti.

ANTRENMAN, TAKTİK ÇALIŞMALARLA SONA ERDİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda dün oynanan ve Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona eren Ankara Keçiörengücü maçında forma giyen oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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