İSTANBUL 22°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2021 Çarşamba / 16 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2236
  • EURO
    9,9289
  • ALTIN
    467.037
  • BIST100
    1390.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 eksik
Spor

Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Sivasspor'da, Appindangoye, Alaaddin Okumuş ve Yatabare'nin sakatlıkları bulunuyor.

AA28 Nisan 2021 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:32
ABONE OL

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Sivasspor, ligde 52 puanla 7. sırada, Malatyaspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 14 maçında 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Malatyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Malatyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Alaaddin Okumuş ile golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.