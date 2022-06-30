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Spor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 21:22 - Güncelleme:
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde bir otelin sahasında çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günün ilk antrenmanını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Oyuncular, antrenmanın son bölümünde ise kanat şut çalışmaları yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, kamp merkezini ziyaret ederek Sivasspor'a başarılar diledi.

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