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Spor

Sivasspor'da yeni teknik direktör belli oldu! Servet Çetin dönemi başlıyor

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiğini açıkladı.

26 Haziran 2023 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
Sivasspor'da yeni teknik direktör belli oldu! Servet Çetin dönemi başlıyor
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Sivasspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni bir isimle anlaştı.

Kırmızı beyazlı ekip, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Servet Çetin, A Takımımızın Teknik Direktörü Oldu

Demir Grup Sivasspor'umuzda hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmış eski milli futbolcumuz Servet Çetin, yeni dönemde teknik direktör olarak kulübümüze hizmet verecek.

4 sezon kulübümüze en iyi şekilde hizmet veren Servet Çetin'in, hem Sivas'ı hem de mevcut oyuncu grubumuzu en iyi tanıyan isimlerden biri olarak, bu görevi layığıyla yerine getireceğine şüphemiz yoktur.

2017 yılından itibaren farklı takımlarda antrenör olarak görev yapmış hocamızın, artık bilgi birikimini teknik direktör olarak aktarmasının hem Sivas, hem de Türk futbolu için bir kazanç olacağını düşünmekteyiz.

Servet Çetin hocamıza ve teknik ekibine güvenimiz tam olup, birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar dileriz.

Medya Bilgilendirme: Yeni teknik direktörümüz Servet Çetin için 3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek."

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