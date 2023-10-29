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Spor

Sivasspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda sahasında Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

IHA29 Ekim 2023 Pazar 12:30 - Güncelleme:
Sivasspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün Alanya'da yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'de dün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve rakibini 2-1 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda sahasında Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarı saha çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor maçında 90 dakika oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi. Yiğidolar bugün Sivas'a dönecek ve maçın hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

Sivasspor ile Artvin Hopaspor 1 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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