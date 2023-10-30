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Spor

Sivasspor'da ZTK mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynayacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 18:13 - Güncelleme:
Sivasspor'da ZTK mesaisi devam ediyor
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EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı ve kondisyon çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın maçın hazırlıklarına devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Artvin Hopaspor, 2 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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