Sivasspor'dan 2 isim için sakatlık açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, genç oyuncular Emirhan Başyiğit ve Okan Erdoğan'ın sakatlık durumlarına ilişkin sağlık raporu yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbolcumuz Emirhan Başyiğit, omuz çıkığı yaralanması nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat edilmiştir. Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen artroskopik bankart onarım ameliyatı başarıyla tamamlanmıştır. Oyuncumuzun en kısa sürede sahalara dönebilmesi adına rehabilitasyon sürecine başlanacaktır.

Futbolcumuz Okan Erdoğan ise İstanbulspor ile oynadığımız karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlanmıştır. Yapılan MR kontrolleri sonucunda sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup süreci sağlık ekibimiz tarafından takip edilmektedir. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."