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Spor

Sivasspor'dan dış sahada yenilmezlik serisi

DG Sivasspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 lig karşılaşmasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan topladı.

IHA22 Kasım 2020 Pazar 11:36 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 11:36
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Sivasspor, bu sezon dış sahada ortaya koyduğu başarılı mücadele ile dikkat çekiyor. Dün deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda misafir olarak çıktığı maçlarda kaybetmeden yoluna devam ediyor.

Sezonun ilk deplasmanında ligin 2. haftasında Erzurumspor’u 2-1 mağlup eden Sivasspor, 5. haftada ise Kayseri’de, Kayserispor’u 3-1 yendi. Süper Lig’in 7. hafta maçında Hatay deplasmanında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, dün ise İstanbul’daki Fatih Karagümrük müsabakasından 1-1’lik skorla ayrıldı ve bu sezon dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Yiğidolar, deplasmanlarda 8 puan toplarken, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Rıza Çalımbay’ın takımı, kalesinde de 4 gole engel olamadı.

İç sahada ise oynadığı karşılaşmalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Sivas temsilcisi, ligin 10. haftasında Göztepe’yi ağırlayacak.

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