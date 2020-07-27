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Spor

Sivasspor'dan Emre Kılınç'a veda

Sivasspor'la sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a transfer olması beklenen Emre Kılınç için kırmızı beyazlı kulüpten bir veda açıklaması geldi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:36 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:36
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Demir Grup Sivasspor, 3,5 sezondur formasını giyen ve sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini ortaya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre."

Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transfer olması bekleniyor.

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