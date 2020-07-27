Sivasspor'dan Emre Kılınç'a veda

Demir Grup Sivasspor, 3,5 sezondur formasını giyen ve sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini ortaya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre."
Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transfer olması bekleniyor.