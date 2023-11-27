İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9106
  • EURO
    31,6919
  • ALTIN
    1870.68
  • BIST100
    8107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor'dan hakem tepkisi!

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trabzonspor ile 3-3 berabere kalınan karşılaşmanın ardından 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. Öte yandan Karagöl, maçın hakemine de tepki gösterdi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 23:07 - Güncelleme:
Sivasspor'dan hakem tepkisi!
ABONE OL

EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahalarında Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Karagöl, "Bizim için zor bir maç oldu ama bir o kadar da zevkli bir maç oldu. 3 gol attık, iki sefer öne geçtik, tartışmalı bir ofsayt pozisyonu sonucunda 3. golü yedik." dedi.

Oynanan futboldan memnun olduklarını belirten Karagöl, hafta içi çok iyi çalıştıkları maçtan galibiyetsiz ayrılıyor olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Oynan oyundan çok memnunuz, teknik heyet ve hocamızın oynattığı oyundan çok memnunuz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağız. Zor bir fikstüre girdik ama sonuçta çıkan, oynayan kazanıyor ya da kaybediyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağız. Üstüne koyarak da devam ediyoruz." diye konuştu.

"ADALETLİ MAÇ YÖNETSİNLER"

Karagöl, karşılaşmanın hakemini de eleştirerek, şunları kaydetti:

"Hakem takdir haklarını sürekli aleyhimize kullandı. İkinci golden öncede bir faulümüzü vermedi ve top gitti gol oldu. Ofsayt pozisyonuyla ilgili de bizim tarafımızdan bakıldığı zaman hakemin takdiri bu. Çizgiler nasıl çiziliyor. Karagümrük maçında da yüzde 100 kırmızı kartımızı vermeyen VAR bugün ne hikmetse bekledi 5 dakika sonra golü verdi. Söylenecek bir şey yok, herhalde kendileri öyle takdir ediyorlar. Bu saatten sonra da biz bu ekonomik şartlarda yine elimizden geleni yapacağız. Adaletli maç yönetsinler, doğru maç yönetsinler. İyi oynayan kazansın, geri kalan teferruat ama lütfen takdir haklarını hak edenin yanında kullansınlar, haklı kullansınlar."

"MAÇIN SAAT 13.00'TE OYNANMASIYLA İLGİLİ TALEBİMİZ OLDU"

Maçın saatiyle ilgili de sorulan soruyu değerlendiren Karagöl, maçın saat 13.00'te oynanmasıyla ilgili federasyona başvurduklarını anımsattı.

Sporcu sağlığı ve hava şartlarından dolayı maçın saatinin 13.00'te olması için federasyona talepte bulunduklarını hatırlatan Karagöl, "Karşı tarafın saat 17.00'de oynanmasıyla ilgili bir talebi oldu. Bizde saat 13.00'te oynanmayacaksa maçın saatinde oynanmasıyla ilgili görüşümüzü federasyona bildirdik." şeklinde konuştu.

Sivasspor'un maçlarını haftalardır saat 13.00'te oynadığını vurgulayan Karagöl, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Biz haftalardır havanın iyi olduğu zamanlarda saat 13.00'te oynuyoruz. Bu fikstürler yapılırken de bu hava şartları düşünülerek federasyonun da bu maç saatlerine dikkat etmesi lazım, polemik yaratmaması lazım. Kasım sonunda Sivas'ta hava ne olabilir onu öngörüyor olmaları lazım. Onun neticesinde de bu polemiklere bizi sokmamaları lazım."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.