27 Ekim 2025 Pazartesi
Spor

Sivasspor'dan hakemlerle ilgili bahis açıklaması

Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin

27 Ekim 2025 Pazartesi 17:45
Sivasspor'dan hakemlerle ilgili bahis açıklaması
Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin bu hakemlerin isimlerinin ve görev yaptığı müsabakaların şeffaf şekilde paylaşılmasını talep etti.

Kulübün, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Hacıosmanoğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısında 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin fiilen bahis oynadığını kamuoyuna duyurduğu anımsatıldı.

Sivasspor Kulübü'nün futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleriyle yönetilmesini daima savunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Başkan ve TFF Yönetim Kurulu'nun, Türk futbolundaki bu olumsuzluklara karşı gösterdiği kararlı duruşu takdirle karşılıyoruz. Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin isim isim açıklanması ve görev yaptıkları müsabakaların şeffaf biçimde paylaşılması, Türk futboluna duyulan güvenin yeniden tesisi için zorunludur. Geçmişte hakem hatalarından en fazla etkilenen kulüplerden biri olarak, TFF'nin bu süreci şeffaflıkla yürüteceğine olan güvenimizin tam olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

