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Spor

Sivasspor'dan hazırlık maçında gol şov!

Sivasspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği TFF 3. Lig ekibi Tokat Belediye Plevnespor'u 6-1 mağlup etti.

27 Mart 2024 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
Sivasspor'dan hazırlık maçında gol şov!
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EMS Yapı Sivasspor, milli arada TFF 3. Lig ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor ile yaptığı hazırlık maçını 6-1 kazandı.

Sivasspor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Gürcan Hasova yönetirken, yardımcılıklarını ise Mehmet Duran ve Hasan Bostan yaptı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun maça, Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Achilleas Poungouras, Samba Camara, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Charis Charisis, Roman Kvet, Menig, Emrah Başsan ve Fode Koita 11'iyle başladı.

Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 28. dakikada Emrah Başsan, 37. ve 73. dakikada Fode Koita, 41. dakikada Uğur Çiftçi, 61. dakikada Achilleas Poungouras ve 83. dakikada Sinan Kaya atarken, Tokat Belediye Plevnespor'un golünü ise 30. dakikada Eren Kaya kaydetti.

Sivasspor, yarın saat 16.00'da ikinci hazırlık maçında kulüp tesislerinde Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile karşılaşacak.

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