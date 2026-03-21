21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Spor

Sivasspor'dan kritik deplasman zaferi

Sivasspor, Okoronkwo'nun golüyle Manisa FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Kırmızı kart gören Manisa 10 kişi kalırken, konuk ekip bir de penaltıdan yararlanamadı.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 18:26
Sivasspor'dan kritik deplasman zaferi
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

Öte yandan müsabakanın 70. dakikasında Özbelsan Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke, kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Cem Özbay, Salih Burak Demirel

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Cissokho, Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 76 Ada İbik), Benrahou, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 63 Umut Can Aslan, Dk. 90+1 Yunus Emre Dursun), Diony

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Feyzi Yıldırım, Okan Erdoğan (Dk. 90 Özkan Yiğiter), Okoronkwo, Yusuf Cihat Çelik, Kamil Fidan, Ethemi (Dk. 90+6 Emre Gökay), Bekir Böke (Dk. 87 Badji)

Gol: Dk. 30 Okoronkwo (Özbelsan Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Herelle (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 69 Umut Can Aslan, Dk. 90+5 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 27. Feyzi Yıldırım, Dk. 63 Kamil Fidan, Dk. 90+2 Göktuğ Bakırbaş (Özbelsan Sivasspor)

