Sivasspor'dan kritik deplasman zaferi

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.
Öte yandan müsabakanın 70. dakikasında Özbelsan Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke, kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Cem Özbay, Salih Burak Demirel
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Cissokho, Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 76 Ada İbik), Benrahou, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 63 Umut Can Aslan, Dk. 90+1 Yunus Emre Dursun), Diony
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Feyzi Yıldırım, Okan Erdoğan (Dk. 90 Özkan Yiğiter), Okoronkwo, Yusuf Cihat Çelik, Kamil Fidan, Ethemi (Dk. 90+6 Emre Gökay), Bekir Böke (Dk. 87 Badji)
Gol: Dk. 30 Okoronkwo (Özbelsan Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 74 Herelle (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 69 Umut Can Aslan, Dk. 90+5 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 27. Feyzi Yıldırım, Dk. 63 Kamil Fidan, Dk. 90+2 Göktuğ Bakırbaş (Özbelsan Sivasspor)