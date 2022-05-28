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Spor

Sivasspor'dan kupa töreni! ''O Kupa Sivas'a geldi ve şimdi kutlama zamanı''

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan DG Sivasspor için yarın Kongre Müzesi Bahçesi'nde kupa töreni düzenlenecek.

IHA28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
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Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'da kırmızı-beyazlı yönetim ile Sivas Belediyesi kutlama programları kapsamında ortak hareket edecek. Kupa töreni yarın Kongre Müzesi Bahçesi'nde yapılacak. Törende ünlü sanatçı Onur Şan sahne alacak. Saat 20.00'de başlayacak kupa törenine tüm Sivaslılar davet edildi.

Sivas Belediyesi konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma, "O Kupa Sivas'a geldi ve şimdi kutlama zamanı. Ziraat Türkiye Kupası kupa töreninde Onur Şan sahne alacak. Tüm Yiğidolar kutlama programına davetlidir" notunu ekledi.

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