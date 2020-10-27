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Spor

Sivasspor'dan Maccabi Tel-Aviv maçı için loca açıklaması

DG Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında 29 Ekim Perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı karşılaşmada stadyumdaki locaların yüzde 50'si kadar taraftar alınacağını açıkladı.

IHA27 Ekim 2020 Salı 19:29 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 19:29
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor, 29 Ekim Perşembe akşamı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

Sivasspor Kulübü, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak Maccabi Tel-Aviv maçında Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralının geçerli olacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Demir Grup Sivasspor’umuz ile Maccabi Tel-Aviv arasında 29 Ekim Perşembe günü saat 20.55’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelede, Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli olacaktır. Karar gereği; Localara kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftar alınacaktır. Taraftarlarımızın locada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak oturmaları gerekmektedir. Localara çocuklar alınmayacaktır. Localara giriş yapacak taraftarlarımız Passolig kartlarını yanında bulundurmalıdır. Ayrıca Passolig kartların yıllık vize işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Localara bardak su dışında yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır. Taraftarlarımızın yukarıda belirtilen maddelere uygun şekilde hareket etmelerini önemle rica ederiz.”

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