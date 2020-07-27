Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş için veda açıklaması

Demir Grup Sivasspor, 3 sezondur formasını giyen ve sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş’a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan."
Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'ın sarı lacivertli takıma transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.