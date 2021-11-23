İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2021 Salı / 18 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,5767
  • EURO
    14,1731
  • ALTIN
    721.863
  • BIST100
    1783.6
Spor

Sivasspor'dan pas ve pres çalışması

Demir Grup Sivasspor, sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

AA23 Kasım 2021 Salı 16:37 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 16:37
ABONE OL

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından çabukluk ve şut çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde 2 grup halinde minyatür kale maç ile yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.