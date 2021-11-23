Sivasspor'dan pas ve pres çalışması

AA 23 Kasım 2021 Salı 16:37 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 16:37

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından çabukluk ve şut çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde 2 grup halinde minyatür kale maç ile yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.