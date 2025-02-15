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Spor

Sivasspor'dan sakatların durumuna dair açıklama

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor'da, sakat futbolcuların durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 13:36 - Güncelleme:
Sivasspor'dan sakatların durumuna dair açıklama
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da 5 futbolcunun Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlığının bulunduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde geçen hafta Beşiktaş ile oynanan maçın 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin yapılan kontrollerinde alt adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Gaziantep FK maçı hazırlıkları kapsamında hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Uros Radakovic'in kasık adalesinde kanama, Alex Pritchard'ın alt adalesinde zorlanma olduğunun belirlendiği kaydedilerek, "Bu oyuncularımızın yanı sıra sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ve Samba Camara, milli takım kampında bulunan Emre Gökay ile Sinan Kaya ve kırmızı kart cezalısı Murat Paluli bugün oynayacağımız Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sakatlıklarını atlatan Uğur Çiftçi, Fode Koita ve Emrah Başsan'ın maç kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

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