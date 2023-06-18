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Spor

Sivasspor'dan sürpriz hamle! Yeniden Rıza Çalımbay

Sivasspor, daha önce ayrılığını açıklayan teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşma sağlamak istiyor.

Fanatik18 Haziran 2023 Pazar 13:46 - Güncelleme:
Sivasspor'dan sürpriz hamle! Yeniden Rıza Çalımbay
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4 yıl görev yaptığı Sivasspor'u 3 sezon üst üste Avrupa'ya taşırken, kulüp tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası da kaldıran Rıza Çalımbay, kongre sürecindeki yönetimin önünü açmak üzere Sivas'tan ayrıldığını açıklamıştı.

Kırmızı-Beyazlılar'da kongre tamamlandı. Tek aday olarak seçime giren Başkan Mecnun Otyakmaz güven tazeledi.

Yeni ve genç isimlerden oluşan bir yönetimle yola devam eden Otyakmaz, kongre sonunda açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz Süper Lig Kupası" diyen Otyakmaz, "Hatalarımızdan ders çıkarıp daha sağlam adımlarla yola devam edeceğiz" vurgusunda bulundu.

Kimseyle görüşmeden Çalımbay'a

Sivasspor'a tarihinin en başarılı dönemlerini yaşatan Rıza Çalımbay'ı kongreye davet eden yönetimin yola deneyimli teknik adamla devam etmek istediği öğrenildi. Şu ana kadar hiçbir teknik adamla görüşme yapmayan Sivasspor, ayrılık sürecinden sonra açıkladığı gibi öncelikle Rıza Çalımbay'a teklif yapacak. Yurtdışından ve yurt içinden farklı seçenekleri bulunan Rıza Çalımbay, henüz geleceğiyle ilgili kararı vermiş değil.

Özel plaketle teşekkür

Süper Lig tarihinin 633 kez en fazla maça çıkan hocası olan Rıza Çalımbay, tarihe geçen başarılar yaşadığı Sivasspor'da onore edildi. Kongrede başkan Mecnun Otyakmaz, deneyimli hocaya plaketle teşekkür etti.

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