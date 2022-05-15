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Spor

Sivasspor'dan taktik çalışması

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

IHA15 Mayıs 2022 Pazar 14:18 - Güncelleme:
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Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar son idmanının ardından Rize'ye geçerek kampa girecek.

Çaykur Rizespor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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