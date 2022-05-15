Sivasspor'dan taktik çalışması

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar son idmanının ardından Rize'ye geçerek kampa girecek.

Çaykur Rizespor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.