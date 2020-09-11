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Spor

Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Araçta tek olan Yeşilyurt, kazayı yara almadan atlattı.

IHA11 Eylül 2020 Cuma 14:36 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 14:36
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Sivasspor’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt bu sabah saatlerinde aracıyla kaza yaptı. Aracıyla seyir halindeyken Şanlıurfa’dan geldiği öğrenilen bir minibüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kazada, çarpışmanın şiddetiyle Erdoğan Yeşilyurt’un aracının hava yastıkları açıldı. Araçta tek olan futbolcu, yara almadan kazayı atlatırken her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Diğer yandan kazayı duyan Erdoğan Yeşilyurt’un eşi ve çocuğu da olay yerine gelerek eşine destek oldu.

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