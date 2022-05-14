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Spor

Sivassporlulara İstanbul'daki kupa finali için otobüs desteği

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 26 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası Final maçı için taraftarlara otobüs desteği verdi.

DHA14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:42 - Güncelleme:
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Sivasspor taraftar gruplarının temsilcileri, STSO'yu ziyaret ederek Başkan Mustafa Eken'e bugüne kadar vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür etti. Taraftarlar İstanbul'da 26 Mayıs'ta Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin önemine değinerek bu konuda taraftarların gidebilmesi için araç desteği istedi.

Sivasspor'a her zaman destek verdiklerini ifade eden STSO Başkanı Mustafa Eken, "İstanbul'daki maçın önemini biliyoruz. Bizler de orada takımımıza tam destek vermek için tribünde olacağız. Sivassporumuzun cefakar, vefakar taraftarlarının da tribündeki yerlerini alabilmeleri için gerekli desteği bugüne kadar vermiş olduğumuz gibi yine vereceğiz" dedi.

İstanbul'da yaşayan Sivaslılara da çağrı yapan Başkan Eken, "Sivassporumuz Türkiye Kupası final maçında 26 Mayıs'ta İstanbul'da Kayserispor ile karşılaşacak. Biz de bu maç için taraftarlarımıza gerekli desteği vereceğiz. İstanbul'da yaşayan Sivaslıları bu önemli maç için stadyuma davet ediyorum" diye konuştu.

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