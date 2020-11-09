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Spor

Sivasspor'un 4 yabancısına milli takım daveti

Demir Grup Sivasspor'da Fayçal Fajr, Max Gradel, Samba Camara ve Casimir Ninga ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

IHA09 Kasım 2020 Pazartesi 11:59 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:59
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Kırmızı-beyazlı ekipte Fayçal Fajr, Fas Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu’nda 13-17 Kasım tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.

Max Gradel ise Fildişi Sahili’nin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçında 12-17 Kasım’da Madagaskar ile oynayacağı maç için milli takıma davet edildi.

Samba Camara Mali’nin, Afrika Uluslar Şampiyonası Grup maçında 13-17 Kasım tarihlerinde Namibya ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.

Casimir Ninga da, Çad Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası elemeleri Grup maçında 11-15 Kasım’da Gine ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.

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