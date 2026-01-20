İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2855
  • EURO
    50,7829
  • ALTIN
    6578.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'un 5 maçlık deplasman galibiyet hasreti sona erdi
Spor

Sivasspor'un 5 maçlık deplasman galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda dün Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden Özbelsan Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra dış sahada 3 puan sevinci yaşadı.

AA20 Ocak 2026 Salı 10:59 - Güncelleme:
Sivasspor'un 5 maçlık deplasman galibiyet hasreti sona erdi
ABONE OL

Son olarak ligin 8. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 3-0 hükmen mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından dış sahada çıktığı 5 lig mücadelesinde galip gelemedi.

Deplasmanda oynadığı maçlarda ligin 10. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankaragücü ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 12. haftada Eminevim Ümraniyespor'a 1-0, 14. haftada Esenler Erokspor'a, 16. haftada İstanbulspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu, 18. haftada ise Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden Sivas temsilcisi, deplasmanda 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile oynadığı maçı, rakibinin yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle hükmen 3-0 kazanmasının ardından bu sezon deplasmandaki 2. galibiyetini aldı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 28 puan topladı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.