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Spor

Sivasspor'un acı günü! Lütfü Baykuş vefat etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da çeşitli dönemlerde teknik direktörlük görevlerinde bulunan Lütfü Baykuş, vefat etti.

AA15 Kasım 2020 Pazar 13:03 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 13:03
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çeşitli sezonlarda kulübümüzde teknik direktörlük yapmış Lütfü Baykuş'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Baykuş ailesi olmak üzere camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Lütfü Baykuş, Sivasspor'da 1968-1969, 1971-1972, 1975-1976, 1977-1978 ve 1986-1987 sezonlarında teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Sivas Şube Başkanlığı da yapan Baykuş'un cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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