İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2024 Cumartesi / 27 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'un devre arası kampı Antalya'da başladı
Spor

Sivasspor'un devre arası kampı Antalya'da başladı

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçlarının ardından verilen arada 5 gün izin yapan Sivasspor, bugün akşam saatlerinde Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısı için çalışmalarına başladı.

IHA27 Aralık 2024 Cuma 23:59 - Güncelleme:
Sivasspor'un devre arası kampı Antalya'da başladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçlarının ardından verilen arada 5 gün izin yapan Sivasspor, bugün akşam saatlerinde Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısı için çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen kampın ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, topa sahip olma çalışmasıyla idmanı tamamladı.

10 gün sürecek kamp, 5 Ocak Pazar günü sona erecek.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.