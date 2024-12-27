Sivasspor'un devre arası kampı Antalya'da başladı

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçlarının ardından verilen arada 5 gün izin yapan Sivasspor, bugün akşam saatlerinde Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısı için çalışmalarına başladı.
Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen kampın ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, topa sahip olma çalışmasıyla idmanı tamamladı.
10 gün sürecek kamp, 5 Ocak Pazar günü sona erecek.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.