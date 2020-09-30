Sivasspor'un en değerli oyuncusu Max Gradel

Sezon başında Toulouse kulübünden 2 yıllığına Sivasspor’a gelen 32 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel, 4 milyon euroluk değeri ile takımın en pahalı oyuncusu konumunda yer alıyor.
Sivasspor’un golcü oyuncusu Gradel’i takım arkadaşı Fayçal Fajr takip etti. 3 milyon 200 bin euroluk değeri olan Faslı futbolcu Fajr’i ise 3 milyon euro değeri ile kaleci Mamadou Samassa ve 2 milyon 500 bin euroluk değeri ile Olarenwaju Kayode takip etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın kadroda vazgeçmediği oyunculardan Erdoğan Yeşilyurt, 1.8 milyon euroluk değere sahip. Tecrübeli futbolcu Hakan Arslan ile Uğur Çiftçi de 1.5 milyon euroluk değerde.