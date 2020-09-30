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Spor

Sivasspor'un en değerli oyuncusu Max Gradel

DG Sivasspor'un en değerli oyuncusu Max Gradel oldu. Fildişi Sahilli futbolcu, 4 milyon euroluk değeri ile takımın en pahalı oyuncusu konumunda.

IHA30 Eylül 2020 Çarşamba 09:51 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:51
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Sezon başında Toulouse kulübünden 2 yıllığına Sivasspor’a gelen 32 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel, 4 milyon euroluk değeri ile takımın en pahalı oyuncusu konumunda yer alıyor.

Sivasspor’un golcü oyuncusu Gradel’i takım arkadaşı Fayçal Fajr takip etti. 3 milyon 200 bin euroluk değeri olan Faslı futbolcu Fajr’i ise 3 milyon euro değeri ile kaleci Mamadou Samassa ve 2 milyon 500 bin euroluk değeri ile Olarenwaju Kayode takip etti.

RIZA ÇALIMBAY’IN VAZGEÇİLMEZLERİ

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın kadroda vazgeçmediği oyunculardan Erdoğan Yeşilyurt, 1.8 milyon euroluk değere sahip. Tecrübeli futbolcu Hakan Arslan ile Uğur Çiftçi de 1.5 milyon euroluk değerde.

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