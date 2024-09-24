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Spor

Sivasspor'un eski futbolcusu Hikmet Kasap hayatını kaybetti

Sivasspor'un eski futbolcusu Hikmet Kadı Kasap vefat etti. Sivasspor Kulübü, Kasap'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

IHA24 Eylül 2024 Salı 11:45 - Güncelleme:
Sivasspor'un eski futbolcusu Hikmet Kasap hayatını kaybetti
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Sivasspor'da 1969-1970 yılları arasında forma giyen Hikmet Kadı Kasap, hayatını kaybetti. Tokat ve Sivas arasında kardeşlik köprüsü kuran Kasap, Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 76 yaşında hayatını kaybeden Kasap'ın cenazesi, Sivas Ay Yıldız Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedilecek.

Sivasspor Kulübü ise resmi internet sitesinden taziye mesajı paylaştı.

Mesajda, "Eski futbolcumuz Hikmet Kasap'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Kasap'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullanıldı

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