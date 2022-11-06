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Spor

Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile mücadele edecek olan DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

IHA6 Kasım 2022 Pazar 11:57 - Güncelleme:
Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu
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Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Kafilede Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Alaaddin Okumuş, Dımıtrıos Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, İsaac Cofie, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Hakan Arslan, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare."

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