İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,244
  • EURO
    32,9756
  • ALTIN
    1972.99
  • BIST100
    8054.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı
Spor

Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı
ABONE OL

Süper Lig'de en bu sezonun 19. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 20. haftada da deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Yiğidolar dün de sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, ligin 23. haftasında ise deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 24 Ocak Çarşamba günü Antalya Stadyumunda oynanacak olan maç saat 20.00'da başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.