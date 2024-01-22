Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Süper Lig'de en bu sezonun 19. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 20. haftada da deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Yiğidolar dün de sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, ligin 23. haftasında ise deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 24 Ocak Çarşamba günü Antalya Stadyumunda oynanacak olan maç saat 20.00'da başlayacak.