Spor

Sivasspor'un galibiyet hasreti sona erdi

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında dün sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından kırmızı beyazlı ekip ligde 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

24 Şubat 2026 Salı 09:56
Sivasspor'un galibiyet hasreti sona erdi
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 yenen Özbelsan Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Son olarak ligin 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında galip gelemedi.

Ligin 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 23. haftada ise deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

24. haftada konuk olduğu SMS Grup Sarıyerspor'a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 25. haftada evinde İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi dün ise sahasında Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 27 haftalık bölümde 8'er galibiyet ve mağlubiyet ile 11 beraberlik alarak 35 puan topladı.

Sivasspor, ligin 28. haftasında 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
