İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,777
  • EURO
    51,7522
  • ALTIN
    7063.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'un genç futbolcusu Eymen Yurdcu ameliyat edildi
Spor

Sivasspor'un genç futbolcusu Eymen Yurdcu ameliyat edildi

Sivasspor, kaptan Uğur Çiftçi'nin alt adalesinde yırtık tespit edildiğini, genç futbolcu Eymen Yurdcu'nun da dizinden artroskopi ameliyatı olduğunu açıkladı.

IHA19 Şubat 2026 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Sivasspor'un genç futbolcusu Eymen Yurdcu ameliyat edildi
ABONE OL

Sivasspor, sakatlık yaşayan Kaptan Uğur Çiftçi ile genç futbolcu Eymen Yurdcu hakkında bilgilendirme yaptı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, kaptan Uğur Çiftçi'nin geçen hafta oynanan Vanspor FK karşılaşmasında sakatlandığı hatırlatıldı. Çiftçi'nin gerçekleştirilen kontrollerinde alt adalesinde yırtık tespit edildiği, tedavisinin ise Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından uygulanan enjeksiyon yöntemiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Eymen Yurdcu'nun da yaşadığı sakatlığın ardından operasyon geçirdiği ifade edildi. Genç futbolcunun dizinden artroskopi ameliyatı olduğu, operasyonun Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ile Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından yapıldığı aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, iki oyuncunun da tedavi süreçlerinin sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiğini ve futbolcuların en kısa sürede takıma katılmasının hedeflendiğini duyurdu.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.