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Spor

Sivasspor'un iç saha kabusu! Galibiyete hasret kaldı

Süper Lig ekibi Sivasspor sahasında oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Kırmızılı beyazlı ekip son iç saha galibiyetini geçen sezonun 36. haftasında Konyaspor karşısında almıştı.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
Sivasspor'un iç saha kabusu! Galibiyete hasret kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un bu sezon iç sahadaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sahasında oynadığı 1. hafta maçındaYılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada da Bitexen Antalyaspor karşılaşmasından aynı skorla sahadan ayrıldı. Ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Sivas temsilcisi, 7. haftada ise Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Ligde dün evinde Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Sivasspor, bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçta da galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar, sahasındaki 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 3 puan topladı.

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 3 kez havalandırdı, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Sivas ekibi, Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 36. haftasında 1-0'lık skorla Konyaspor karşısında almıştı.

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