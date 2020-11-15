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Spor

Sivasspor'un idmanını Başkan Mecnun Otyakmaz da izledi

Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor... Kırmızı beyazlı takımın bugünkü antrenmanını Başkan Mecnun Otyakmaz da takip etti.

AA15 Kasım 2020 Pazar 16:55 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 16:55
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı.

Geniş alanda pas ve pres çalışan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar ve asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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