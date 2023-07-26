İSTANBUL 38°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9232
  • EURO
    29,8461
  • ALTIN
    1705.52
  • BIST100
    6743.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor'un isim sponsoru değişti

Trendyol Süper Lig takımlarından Sivasspor'un Demir Grup ile olan isim sponsorluğu anlaşması sona erdi. Kırmızı-beyazlılar yeni isim sponsorunu duyurdu.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 20:16 - Güncelleme:
Sivasspor'un isim sponsoru değişti
ABONE OL

Sivasspor'un yeni isim sponsoru belli oldu. Kırmızı beyazlıların Demir Grup ile olan isim sponsorluk anlaşması sona erdi.

Sivasspor yeni isim sponsorluğu için EMS Yapı ile anlaştığını açıkladı. Yapılan duyuruya göre kırmızı beyazlıların yeni adı "EMS Yapı Sivasspor" oldu.

Sivasspor'un açıklaması

"EMS Yapı, 2023-24 sezonu ile birlikte Sivasspor'umuzun yeni isim sponsoru olmuştur. EMS Yapı ile yeni başarılara imza atmak için güçlü bir birliktelikle yola çıkıyoruz. İki güçlü markanın bir araya gelmesiyle takımımız yeni sezonda, 'EMS Yapı Sivasspor' adını kullanacaktır. EMS Yapı, Sivasspor'un başarılarında önemli bir rol oynayacaktır. EMS Yapı ile yaptığımız bu anlaşma, Sivasspor'un gücüne güç katacak ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacaktır. Bu sponsorluk anlaşması inanıyoruz ki, her iki taraf için de başarılı ve verimli bir iş birliği sürecini başlatacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.