Sivasspor'un isim sponsoru değişti

Sivasspor'un yeni isim sponsoru belli oldu. Kırmızı beyazlıların Demir Grup ile olan isim sponsorluk anlaşması sona erdi.

Sivasspor yeni isim sponsorluğu için EMS Yapı ile anlaştığını açıkladı. Yapılan duyuruya göre kırmızı beyazlıların yeni adı "EMS Yapı Sivasspor" oldu.

Sivasspor'un açıklaması

"EMS Yapı, 2023-24 sezonu ile birlikte Sivasspor'umuzun yeni isim sponsoru olmuştur. EMS Yapı ile yeni başarılara imza atmak için güçlü bir birliktelikle yola çıkıyoruz. İki güçlü markanın bir araya gelmesiyle takımımız yeni sezonda, 'EMS Yapı Sivasspor' adını kullanacaktır. EMS Yapı, Sivasspor'un başarılarında önemli bir rol oynayacaktır. EMS Yapı ile yaptığımız bu anlaşma, Sivasspor'un gücüne güç katacak ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacaktır. Bu sponsorluk anlaşması inanıyoruz ki, her iki taraf için de başarılı ve verimli bir iş birliği sürecini başlatacaktır."