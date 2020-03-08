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Spor

Sivasspor'un kazandığı, çok tartışılan penaltıyı yorumladı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı mücadeledeki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

08 Mart 2020 Pazar 23:58 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 23:58

Toroğlu, Seri'nin Sivassporlu Fernando'ya yaptığı müdahale sonrası verilen penaltıyı değerlendirirken, "Sivas'a verilen penaltıda ben şüpheliyim. Verme daha iyi" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un lehine verilen penaltı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sivasspor lehine penaltı kararı veriyorsan Seri'ye de ikinci sarı kartı göstermen lazım. Ben hakem olsam bu pozisyonda Sivasspor lehine penaltı vermekte zorlanırdım. Sivas'a verilen penaltıda ben şüpheliyim. Verme daha iyi. Sivasspor lehine penaltı verdin. Haydi onu kabul ediyorum. Peki neden 2. sarıyı göstermedin?

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