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Spor

Sivasspor'un konuğu Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, yarın Göztepe'yi konuk edecek.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Sivasspor'un konuğu Göztepe
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girecek

Kırmızı-beyazlı ekipte, Göztepe maçı öncesi Emrah Başsan, Alex Pritchard, Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Mehmet Albayrak, Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 24 puan topladı.

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