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Spor

Sivasspor'un konuğu Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Sivasspor yarın sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

AA24 Ocak 2025 Cuma 10:48 - Güncelleme:
Sivasspor'un konuğu Kayserispor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara ile sarı kart cezalısı Fode Koita, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 20 puan topladı.

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