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Spor

Sivasspor'un Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Konya'ya gitti.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 17:06 - Güncelleme:
Sivasspor'un Konyaspor maçı kadrosu belli oldu
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor kafilesi, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından kara yoluyla Konya'ya hareket etti.

Kafilede Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Emre Gökay, Clintion N'jie, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Mustapha Yatabare ve Karol Angielski bulunuyor.

Sakatlıkları nedeniyle Aaron Appindangoye, Murat Paluli ve Leke James ile kırmızı kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt kafilede yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Konya'da yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Arabam.com Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor 4 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

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