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Spor

Sivasspor'un kupada konuğu Bodrum FK

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Sivasspor yarın sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
Sivasspor'un kupada konuğu Bodrum FK
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Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Organizasyona 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Sivasspor, D Grubundaki ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, gruptaki ikinci maçında Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı kulübe, bu müsabakada idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlubiyet cezası verdi.

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