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Spor

Sivasspor'un rakibi Neftçi Bakü

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden Sivasspor, yarın kampın ikinci hazırlık maçında Azerbaycan temsilci Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

AA10 Temmuz 2022 Pazar 14:27 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele ait sahada ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü.

Ardından kanat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

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