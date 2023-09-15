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Spor

Sivasspor'un yeni transferi Burak Kapacak ilk idmanına çıktı

Sivasspor'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Burak Kapacak takım ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.

IHA15 Eylül 2023 Cuma 20:26 - Güncelleme:
Sivasspor'un yeni transferi Burak Kapacak ilk idmanına çıktı
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EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sivas ekibinin yeni transfer Burak Kapacak da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise savunma ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeni transfer Burak Kapacak ile ülkesinin milli takımkampından dönen Clinton N'jie de antrenmanda yer aldı.

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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