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Spor

Sivasspor'un yeni yıldızı Uros Radakovic

Süper Lig ekibi Sivasspor, 30 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Uros Radakovic'i 2 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 16:50 - Güncelleme:
Sivasspor'un yeni yıldızı Uros Radakovic
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Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, 30 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Uros Radakovic'i kadrosuna kattı.

Kente gelen Radakovic, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini 2 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

31 Mart 1994'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Uros Radakovic, futbola Kızılyıldız altyapısında başladı. Ardından Proleter, Bologna, Novara, Sigma Olomouc, Sparta Prag, Orenburg, Astana, Wisla Krakow ve Arsenal Tula formalarını giyen Radakovic, son olarak geçen sezon MKE Ankaragücü'nde oynadı.

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