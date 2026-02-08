İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'un yenilmezlik serisi sona erdi
Spor

Sivasspor'un yenilmezlik serisi sona erdi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Özbelsan Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

AA8 Şubat 2026 Pazar 11:20 - Güncelleme:
Sivasspor'un yenilmezlik serisi sona erdi
ABONE OL

Ligin 20. haftasında sahasında Erzurumspor'a 2-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada mağlup olmamıştı.

Sivasspor, ligin 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 2-1 yenerken, 22. haftada evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1, 23. haftada iç sahada ATKO Grup Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 24. haftasında dün SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Sivas ekibinin 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde 24 haftalık periyotta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlıların 30 puanı bulunuyor.

Sivasspor, ligin 25. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.