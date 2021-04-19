Sivas'ta, Beşiktaş'a coşkulu karşılama

DHA 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:38 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:38

Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş özel uçakla Sivas'a geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında meşale yakarak takımları lehine slogan atan taraftarlar Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye çiçek takdim etti. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti. Otel önünde de taraftarlar Beşiktaş'lı futbolculara tezahüratta bulundu.

Beşiktaş'ın Sivas deplasmanı kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.